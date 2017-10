Vitória de Guimarães e Feirense empataram 1-1, no jogo de abertura do Grupo C da Taça da Liga.

Vitória de Guimarães e Feirense empataram 1-1, no jogo de abertura do Grupo C da Taça da Liga de futebol, em que os anfitriões falharam várias ocasiões e os fogaceiros aproveitaram a entrada forte no segundo tempo.

Após terem desperdiçado algumas oportunidades, os vimaranenses, que somaram o terceiro jogo oficial sem vencer (antes tinham perdido com o Konyaspor e no Restelo), colocaram-se em vantagem com um golo de Raphinha, aos 39 minutos, mas Luís Henrique, aos 51, garantiu à turma de Nuno Manta Santos um empate, depois de quatro derrotas seguidas na I Liga.

A primeira jornada do Grupo C da Taça da Liga termina na terça-feira, com a receção da Oliveirense, da II Liga, ao Moreirense, equipa da I Liga e atual detentora do troféu.

Jogo no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Vitória de Guimarães - Feirense, 1-1.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Raphinha, 39 minutos.

1-1, Luís Henrique, 51.

- Vitória de Guimarães: Miguel Silva, João Aurélio, Marcos Valente, Jubal, Vigário, Rafael Miranda (Wakaso, 83), Celis, Francisco Ramos (Rafael Martins, 60), Rincón (Hélder Ferreira, 60), Raphinha e Junior Tallo.

(Suplentes: Miguel Oliveira, Moreno, Wakaso, Sturgeon, Hélder Ferreira, Texeira e Rafael Martins).

Treinador: Pedro Martins.

- Feirense: Miskiewicz, Jean Sony, Luís Rocha, Briseño, Tiago Gomes, Alphonse, João Graça (Luís Aurélio, 67), Tiago Silva (Hugo Seco, 80), Luís Machado, Luís Henrique (João Silva, 73) e Edson Farias.

(Suplentes: Alampasu, Bruno Nascimento, Kiki, João Tavares, Luís Aurélio, Hugo Seco e João Silva).

Treinador: Nuno Manta Santos.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação Disciplinar: Cartão amarelo para Jean Sony (02), Tiago Silva (72), Miskiewicz (75) e Wakaso (90+3).

Assistência: cerca de 8.000 espectadores.