Bas Dost e Aboubakar: metralhadoras encravam contra o rival

Em dois jogos contra os dragões, o holandês nem sequer conseguiu... um remate! Já o camaronês disparou oito vezes em três desafios, mas sem êxito. E ainda nenhum ganhou um duelo entre leões e dragões.

O clássico de quarta-feira vai contar com dois dos maiores matadores do futebol português: Bas Dost, o 28 do Sporting, e Aboubakar, o 9 do FC Porto. Juntos somam 49 golos esta época (24 do holandês e 25 do camaronês), mas ambos enfrentam o desafio de se estrear a marcar no clássico, uma matéria pendente apesar das várias oportunidades de que dispuseram, sempre em jogos para a Liga.

Bas Dost, que completou dois clássicos (um empate e uma derrota), chegou a rivalizar com Messi pela Bota de Ouro da época passada e na presente mantém a eficácia goleadora, mas está claramente em dívida nos jogos contra os dragões. É que o holandês ainda nem sequer conseguiu fazer um remate contra o FC Porto, tendo "valido" as suas prestações contra o rival em causa pelo jogo de costas para a baliza e pelo arrastamento dos centrais para gerar espaço para as entradas dos colegas de equipa.

O outro homem-golo, Vincent Aboubakar, defrontou duas vezes o Sporting na sua primeira etapa no FC Porto, e a terceira já esta temporada. Também não faturou, mas pelo menos tentou: em três jogos, o nove portista rematou oito vezes, acertando três vezes na baliza, mas sem fazer as redes tremerem. O matador do FC Porto, tal como Dost, não venceu nenhum dos três clássicos que disputou, todos como titular: soma um empate e duas derrotas.

Verificando as participações em exclusivo na Taça da Liga, Aboubakar (quatro golos em seis jogos) supera o registo de Bas Dost (zero golos em quatro jogos). Ambos chegam em alta rotação e prometem ser finalmente protagonistas num clássico.