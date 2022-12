Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após a derrota com o FC Porto (2-0) na Taça da Liga

Análise: "Sabíamos que ia ser muito competitivo e bem disputado, o FC Porto é uma equipa agressiva e com qualidade. Entrámos bem, podíamos ter marcado numa cabeçada do Héctor. Jogo bem disputado, ao intervalo falámos de que tínhamos de ser nós próprios e ter mais posse, pois estávamos a falhar passes. Depois houve uns momentos de distração e nesses cinco minutos o FC Porto fez dois golos. A ganhar por dois e com a qualidade do FC Porto torna-se difícil. Procurámos jogar, visar a baliza adversária. Não era o resultado que queríamos. Deu para ter um jogo de elevado nível e ganhar ritmo competitivo. Tristes com o resultado, mas temos de aprender com os erros e melhorar."

Objetivos da época: "Desde sempre que o nosso foco é o campeonato, claro que o Chaves tem histórico, chegou a uma final da Taça de Portugal, e queríamos dar continuidade e chegar o mais longe possível. Não deu. Sempre temos um dos ditos grandes no grupo... Agora temos um jogo com o Mafra, mas foco total no campeonato."