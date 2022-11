Há 12 jogos sem perder: Leixões bate Santa Clara e soma segundo triunfo na Taça da Liga

Os leixonenses estão há 12 jogos consecutivos sem perder, o que não se verificava há 17 anos: oito para o campeonato, dois para a Taça de Portugal e dois para a Taça da Liga

O Leixões venceu, na quarta-feira, em casa, o Santa Clara, por 2-1, obtendo o segundo triunfo consecutivo no Grupo G da Taça da Liga de futebol, que lidera com seis pontos.

A equipa açoriana adiantou-se no marcador aos 18 minutos, com um golo de Rildo Filho, mas ficou reduzida a 10 aos 29 minutos, por expulsão de Tassano. O Leixões protagonizou a reviravolta nos primeiros 15 minutos da segunda parte, primeiro com um golo de Thalis, aos 51 minutos, e depois com outro do capitão Fabinho, aos 60.

Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Leixões - Santa Clara, 2-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Rildo Filho, 18 minutos.

1-1, Thalis, 51.

2-1, Fabinho, 60.

Equipas:

Leixões: Beunardeau, João Amorim, Brunão, Calasan, Joel, Thalis (Ben Hassan, 69), Zag (Paulo Alves, 86), Fabinho (Rafa, 78), Kiki, João Oliveira (Erivaldo, 70) e Ricardo Valente (Zé Eduardo, 78).

(Suplentes: Stefanovic, Zé Eduardo, Erivaldo, Paulo Alves, Agostinho, Miguel Ângelo, Bem Hassan, Morais e Rafa).

Treinador: Vítor Martins.

Santa Clara: Gabriel Batista, Diogo Calila, Paulo Eduardo, Tassano, Quintilla, Rodrigo Valente (Pedro Bicalho, 66), Bobsin, Andrezinho (Stevanovic, 67), Bruno Almeida (Ítalo, 36), Rildo Filho (Ricardinho, 46) e Matheus Babi (Tagawa, 75).

(Suplentes: Ricardo Fernandes, Tagawa, Ricardinho, Stevanovic, MT, Pedro Bicalho, Ítalo, João Lima e Pierre Sagna).

Treinador: Mário Silva.

Árbitro: António Nobre (AF Leiria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ricardo Valente (33,), Rildo Filho (41), João Amorim (56), Paulo Eduardo (57), Thalis (58) e Rafa (84). Cartão vermelho direto para Tassano (29).