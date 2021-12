Gonçalo Loureiro, no Penafiel-Sporting

Declarações de Gonçalo Loureiro, no final do encontro com o Sporting (0-1)

Jogo: "Foi um jogo muito bom. Conseguimos bater-nos muito bem. Era uma equipa muito difícil. Foi um bom jogo. Mostrámos que as equipas da Liga SABSEG batem-se com os clubes de primeira. Acreditámos que era possível vencer. Tentámos tudo."

Jogo de afirmação, 21 anos? "Claro. É sempre uma boa montra. A equipa ajudou-me e agora temos de focar-nos para tentar subir na tabela."