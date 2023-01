Toda a polémica que marcou os minutos finais do Arouca-Sporting, partida das meias-finasi da Taça da Liga

Minuto 45+1' - Golo anulado

Antony coloca o Arouca em vantagem com um golaço. Extremo finalizou uma jogada de contra-ataque e fez um incrível chapéu com a parte de fora do pé.

No entanto, após rever as imagens, Fábio Veríssimo anulou o golo devido a uma mão na bola anterior ao lance, numa decisão polémica e que motivou muitos protestos por parte do Arouca.

Minuto 45+7 - Golo de Paulinho

Paulinho abre o marcador para o Sporting! Avançado finalizou uma jogada de laboratório, após passe de cabeça de Pedro Gonçalves.