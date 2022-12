Gil Vicente vence em Portimão e segue para os quartos de final da Taça da Liga

Gilistas venceram na casa do Portimonense por 3-0.

O Gil Vicente carimbou esta quarta-feira a passagem aos quartos de final da Taça da Liga, ao vencer por 3-0 na casa do Portimonense.

O marcador foi inaugurado aos 45+1 minutos por Ferrugem e, na segunda parte, Kanya Fujimoto (63') e Fran Navarro (86'), que havia desperdiçado uma grande penalidade aos 42 minutos, fixaram os números finais da confortável vitória.

No outro jogo do grupo, o Nacional venceu na casa do também secundário Covilhã por 2-1. Os serranos até começaram a partida em vantagem, graças a Gildo Lourenço (40'), mas golos de Rafael (53') e Bruno Gomes (87') no segundo tempo ditaram a reviravolta no marcador.

Assim sendo, ao fim da derradeira jornada da fase de grupos, o Gil Vicente somou sete pontos e garantiu a passagem à próxima fase, ao passo que Nacional (segundo, com seis), Portimonense (terceiro, com três) e Covilhã (quarto, com um) ficam pelo caminho.

Nos quartos, os gilistas vão enfrentar a equipa que sair vencedora do Grupo A, atualmente liderada pelo FC Porto (quatro pontos), que joga na sexta-feira (20h30) contra o Vizela (segundo, com dois). Também o Mafra (terceiro, com dois) poderá seguir em frente, ainda que precise de recorrer à calculadora.

De resto, Boavista, Braga e Sporting também já garantiram a presença nos quartos da Taça da Liga.