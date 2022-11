Gil Vicente arranca Taça da Liga com empate dramático na Covilhã

Redação com Lusa

Na estreia de Daniel Sousa, os gilistas chegaram à vantagem por Fran Navarro (17'), na conversão de uma grande penalidade. No segundo tempo, Gildo (65') e Cornélio (68') deram a volta ao marcador, mas, novamente de penálti, o suplente Alipour, já nos descontos, repôs a igualdade.

O Gil Vicente, da I Liga, empatou 2-2 no terreno do Covilhã, do segundo escalão e que soma 14 jogos sem ganhar, na primeira jornada do Grupo E da Taça da Liga.

Na estreia do treinador Daniel Sousa, os gilistas chegaram à vantagem por Fran Navarro (17'), na conversão de uma grande penalidade. No segundo tempo, Gildo (65') e Diogo Cornélio (68') deram a volta ao marcador, mas, novamente de penálti, o suplente Alipour, já nos descontos, repôs a igualdade.

As duas formações, ambas numa situação difícil na tabela classificativa dos respetivos campeonatos, disputaram uma primeira parte aberta, disputada e com ocasiões de golo.

Logo aos sete minutos de jogo, a equipa de Barcelos, há seis jogos consecutivos sem ganhar, criou a primeira situação para marcar, por Murilo, que recebeu a bola na área, rodopiou e, num remate acrobático, obrigou Bolas a defender.

Gildo respondeu, mas foi o Gil Vicente a inaugurar o marcador, numa grande penalidade batida por Fran Navarro, aos 17 minutos, a castigar mão na bola de Ângelo Meneses.

Sena, num cabeceamento frouxo, ripostou, para a defesa fácil de Andrew, e Fatai também tentou a sorte num remate cruzado, ao lado, enquanto, na outra baliza, Bueno, em jeito, criou ocasião soberana, para aumentar a contagem, com a bola a sair por cima da barra.

Os serranos reagiram bem à desvantagem, subiram as linhas e foram tentando chegar ao empate, mas faltou definição no ataque. Gildo falhou a investida e, aos 42 minutos, na sequência de um canto, Andrew travou o pontapé de Gildo e Murilo aliviou e afastou o perigo.

Mais apostados no contra-ataque, foi assim que os gilistas voltaram a assustar os serranos, aos 43. Fran Navarro progrediu pelo corredor direito e Bolas esticou-se para defender com a ponta dos dedos.

O gilista Alipour foi o primeiro a criar perigo no reatamento, mas os leões da serra entraram bem na segunda metade e, já depois de ambos técnicos terem mexido nas equipas, o Covilhã chegou à igualdade, aos 65, por Gildo, servido por Diogo Rodrigues.

Aos 68, o covilhanense Diogo Cornélio operou a reviravolta, assistido por Jorginho, e, três minutos depois, o capitão Gilberto, num livre marcado com força, obrigou à intervenção de Andrew.

Num encontro com emoção até ao cair do pano, Vítor Carvalho acertou na barra aos 72 minutos e, quatro minutos depois dos 90', de grande penalidade, a sancionar falta de Ângelo Meneses, Alipour atirou a contar e selou o empate final.

Gil Vicente e Covilhã dividem o segundo lugar do Grupo E da Taça da Liga, atrás do Nacional, também da II Liga, que no sábado venceu o primodivisionário Portimonense, por 2-0.