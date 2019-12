"Futuro? O presidente tomará a decisão que achar adequada"

Declarações de Paulo Gomes, após a derrota do Covilhã com o Vitória de Guimarães (3-0).

Final four: "Viemos aqui com alguma crença, com muita ambição de passar à final four. O Sporting da Covilhã mostrou 60 minutos de grande qualidade. Conseguimos aí anular o Vitória. Na primeira parte, tivemos uma ou duas situações para fazer golo. Não o conseguimos. Defrontámos uma grande equipa. A passagem do Vitória de Guimarães à final four é justa".

Jogo: "Tivemos uma organização defensiva muito forte durante 60 minutos. Saímos para transição com algum perigo. Poderíamos ter feito um golo na primeira parte. Na última meia hora, o Vitória foi fortíssimo e mereceu [ganhar]. Faltou-nos alguma frescura na última meia hora para contrariar a organização ofensiva do Vitória. É uma das melhores equipas a praticar futebol em Portugal".

Taça da Liga: "O [Sporting de] Covilhã fez uma grande Taça da Liga, com o [treinador] Ricardo Soares ao leme. Eliminámos o Varzim e o Famalicão. Empatámos em casa com o Vitória de Setúbal (1-1) e com o Benfica (1-1), neste grupo. Há um enorme orgulho no grupo de trabalho. Saiu daqui de cabeça erguida, de consciência tranquila. Vamos continuar o nosso trabalho. Temos o jogo com o Benfica B, no outro domingo [para a II Liga]. É fundamental para nós. A Taça da Liga já passou".

Futuro: "Estou à disposição do clube [para continuar ou não a treinador]. Sou funcionário do clube. O presidente tomará a decisão que achar adequada para o próximo jogo e para o futuro do Sporting da Covilhã".

Santiago da Silva [saiu aos 42 minutos]: "Está a ser observado pelo médico. Só depois poderemos transmitir informações sobre o estado dele".