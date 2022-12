Freire antes de receber Sporting: "Queremos dar uma resposta que pouca gente estará à espera"

O técnico do conjunto da foz do Ave reconheceu, ainda assim, as dificuldades de um duelo com "um adversário difícil, que quer ganhar a competição", mas prometeu ser um oponente concentrado

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, pretende desafiar o favoritismo do Sporting no Grupo B da Taça da Liga, prometendo esta terça-feira uma equipa que se vai "superar" no duelo, entre ambos, marcado para quarta-feira.

"Sabendo que o Sporting é o favorito a passar o grupo, tal com dirão mais de 90% das pessoas, temos de ter a iniciativa para contrariar esse tipo de prognóstico. Queremos superarmo-nos e dar uma resposta que pouca gente estará à espera", disse o técnico dos vila-condenses.

Luís Freire garantiu que o Rio Ave "encara a competição com serenidade", considerando estes jogos como "uma oportunidade para a equipa evoluir em termos competitivos".

"Não achamos que esta seja uma prova para treinar, mas sim oportunidade para nos desafiarmos. Ainda bem que há este tipo de jogos, em que precisamos de estar com a corda toda para dar uma boa resposta", disse o treinador.

O técnico do conjunto da foz do Ave reconheceu, ainda assim, as dificuldades de um duelo com "um adversário difícil, que quer ganhar a competição", mas prometeu ser um oponente concentrado.

"Da nossa parte há muita ambição de jogar, de vencer, e de nos batermos pelo resultado. Sabemos que precisamos da vitória para passar o grupo", frisou.

Esta será a segunda vez que o Rio Ave, esta época, vai enfrentar o Sporting, depois de ter perdido [3-0], na segunda jornada do campeonato, em Lisboa.

Luís Freire analisou que os "leões" estão igualmente fortes, comparando esses dois momentos, mas garantiu que o Rio Ave evoluiu muito desde esse confronto, na parte inicial da temporada.

"Da nossa parte somos uma resistência mais forte. Já sobre o Sporting, sinto que com esta paragem teve mais tempo para se organizar e equilibrar. Surgiram muito fortes no jogo frente ao Farense, como um futebol muito ofensivo e cheio de confiança. É esse o adversário que espero", confessou Luís Freire.

Para esta partida, os vila-condenses ainda não podem contar com o médio Joca e com defesa esquerdo Pedro Amaral, ambos a recuperarem de lesões.

O Rio Ave recebe o Sporting, na quarta-feira, às 20:30, em jogo da segunda jornada do Grupo B da Taça da Liga, que vai ser arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

Sporting e Rio Ave lideram o agrupamento, após a primeira ronda, com três pontos, fruto das vitórias frente a Farense e Marítimo, respetivamente.