Declarações de Nandinho, treinador da B SAD, após o empate 0-0 com o Vilafranquense, em jogo da fase de grupos da Taça da Liga.

Jogo equilibrado: "Foi um jogo disputado, não muito bem em termos técnicos, uma vez que o campo estava pesado e isso dificultou, assim como também a parte anímica. O facto de ser um jogo que não contava para as duas equipas, emocionalmente acaba sempre por pesar no subconsciente dos jogadores e por tirar alguma capacidade e qualidade ao jogo. Acho que as duas equipas se anularam, melhor o Vilafranquense na primeira parte, com mais bola, com uma boa situação de golo. Na segunda parte, mudámos alguns aspetos, o sistema, e tivemos mais nós por cima do jogo e mais perto da baliza. Foi um jogo mais de suor do que propriamente de técnica e qualidade. As balizas estiveram quase sempre muito longe dos protagonistas."

Balanço: "Uma boa prestação, apesar de não termos conseguidos vencer nenhum jogo. Fomos competitivos. Perdemos o primeiro jogo, que acabou por hipotecar um bocadinho as nossas hipóteses. Depois o empate com o Vitória de Guimarães, que é sempre um resultado positivo, num estádio difícil, com uma boa prestação da equipa. Acho que acabamos por ter uma prestação positiva dentro daquilo que eram os adversários e, sobretudo, a forma como competimos com ele. Fomos dignos e olhámos nos adversários olhos nos olhos. Não considero que tenhamos sido inferiores a nenhum deles."