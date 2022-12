"Fizemos uma Taça da Liga muito aquém das expectativas"

Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Estoril após a derrota (0-1) com Famalicão, do Grupo H da Taça da Liga.

Balanço: "Fizemos uma Taça da Liga muito aquém do que são as nossas expectativas. Temos tido algumas condicionantes no que diz respeito à utilização de alguns jogadores, se virem as equipas que temos apresentado, jogo após jogo, mas isso por si só não tem de justificar este período menos conseguido da nossa equipa."

Desaire: "Efetivamente, os números não desmentem, perdemos, foi uma derrota, e julgo que em termos de nível exibicional tenhamos crescido comparativamente com aquilo que tinham sido os jogos anteriores."

Alerta: "Ao intervalo foi feito um alerta no sentido de haver um controlo emocional maior relativamente aos jogadores que tinham amarelo, que eram o Erison e Mor Ndiaye e penso que isso estaria perfeitamente ao alcance."

Mercado: "Naturalmente que sim [se o plantel do Estoril conhecerá alterações na reabertura do mercado], mas o Estoril não há de ser a exceção, todas as equipas vão procurar reforçar os seus plantéis e nós não vamos fugir à regra".