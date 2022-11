Declarações de Jorge Costa, treinador do Académico de Viseu, após o empate a um golo em casa do Torreense, na primeira ronda do Grupo H da Taça da Liga.

O resultado: "Sinto que podíamos vencer e honestamente merecíamos. Fizemos o suficiente para sair daqui com outro resultado."

Entrada em falso: "Não entrámos bem no jogo, fomos surpreendidos por uma nova forma do Torreense jogar e tivemos 15, 20 minutos para nos adaptarmos e perceber o que o jogo estava a pedir."

Mérito e demérito: "Acabámos por sofrer o golo de uma forma que era perfeitamente evitável e depois temos os segundos 45 minutos em cima do Torreense, a tentar de várias formas, mas sem capacidade. Mérito do Torreense e também algum demérito nosso, que nos impediu de sair daqui com outro resultado."