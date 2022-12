Feirense despede-se da Taça da Liga com vitória inglória

Derrotou o Leixões, mas foi o Santa Clara a agarrar o primeiro lugar do grupo.

O Feirense venceu o Leixões por 2-1, em jogo da quarta jornada do Grupo G da Taça da Liga, mas falhou o acesso aos quartos de final da prova.

Apesar da vitória, o Feirense falha o acesso à fase seguinte, lugar conquistado pelo Arouca, que terminou no primeiro lugar do Grupo G, com oito pontos, após a vitória no reduto do Santa Clara (1-2), os mesmos do Feirense, mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos.

Num jogo vivo, de parada e resposta, o Leixões inaugurou o marcador com um golo de Erivaldo, aos 54 minutos, com o Feirense a restabelecer a igualdade por André Rodrigues, aos 63 minutos, chegando à vitória num remate eficaz de Jardel já em período de compensação (90+7).

A jogar em casa, o Feirense ameaçou perto do intervalo, com a trave a negar o golo a João Oliveira, após um remate forte e colocado, aos 40 minutos.

Pouco depois, Tavares surgiu livre de marcação na área e quase inaugurava o marcador para o Feirense, num remate que saiu ao lado (43).

O Leixões entrou da melhor forma na segunda parte, colocando-se em vantagem com um golo de Erivaldo, que desviou um cruzamento de cabeça à entrada da pequena área, aos 54 minutos.

A equipa de Rui Ferreira foi eficaz na resposta ao golo sofrido e chegou ao empate quando André Rodrigues aproveitou um ressalto dentro da área para bater o guarda-redes Bernardeau, aos 63 minutos.

O Leixões esteve perto de voltar para a frente do marcador num cabeceamento de Calasan, aos 67 minutos, mas a trave evitou o pior para o Feirense.

Já em período de compensação, Brunão teve nos pés a oportunidade para dar a vitória ao Leixões, mas rematou por cima da baliza quando se encontrava em posição privilegiada à entrada da área, aos 90+3.

Perto do final da partida, o Feirense acabou por chegar à vitória num potente remate de Jardel, sem hipótese de defesa para Bernardeau (90+7).