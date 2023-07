Farense vence Oliveirense e qualifica-se para a fase de grupos da Taça da Liga

Com os golos de Marco Matias, aos 16 minutos, Rui Costa (30) e Mattheus Oliveira (35), os algarvios registaram o primeiro triunfo oficial da temporada 2023/24.

O Farense, da I Liga, bateu este sábado o secundário Oliveirense, por 3-2, graças à eficácia na primeira parte, resistindo à reação do adversário para se apurar para a fase de grupos da Taça da Liga.

Com os golos de Marco Matias, aos 16 minutos, Rui Costa (30) e Mattheus Oliveira (35), os algarvios registaram o primeiro triunfo oficial da temporada 2023/24, mas tremeram na segunda metade, depois de Schutte (55) e Zé Pedro (60) terem reduzido a diferença para o conjunto de Oliveira de Azeméis.

O jogo da segunda fase da Taça da Liga começou com a Oliveirense, com cinco reforços no "onze", a tentar mais aproximações à baliza algarvia, mas, no seu primeiro remate à baliza, a equipa de José Mota inaugurou o marcador.

O médio ofensivo Rafael Barbosa, a única cara nova nas escolhas iniciais dos locais, isolado por um excelente passe de Cristian Ponde, correu até à grande área e, em frente ao guardião Arthur, ofereceu o golo a Marco Matias (16 minutos).

Com grande eficácia, o Farense alargou a diferença até ao intervalo, com os golos de Rui Costa (30), num cabeceamento fácil ao segundo poste, após canto de Marco Matias, e de Mattheus Oliveira (35), num remate com o pé direito após cruzamento atrasado de Talocha.

A Oliveirense reentrou na partida com tudo e, no espaço de cinco minutos, encurtou distâncias, com uma cabeçada de Schutte (55) e um livre direto de Zé Pedro (60), em que a bola bateu na barra e ressaltou no relvado, já dentro da baliza, mas o jogo prosseguiu e o golo só foi confirmado pelo videoárbitro segundos depois.

O assomo dos forasteiros não chegou para mais, porque os algarvios despertaram e assumiram o controlo da partida, gerindo a vantagem até ao apito final e até desperdiçando duas ocasiões flagrantes, por Cristian Ponde (82) e Elves Baldé (90+3).

Na Oliveirense, o avançado Kazu Miura, aos 56 anos, foi opção para os minutos finais, em estreia esta época, continuando a renovar o seu próprio recorde como jogador mais velho em atividade nos campeonatos profissionais.