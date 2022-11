Farense já vendeu 400 bilhetes para o jogo de Alvalade

Emblema algarvio defronta o Sporting na quarta-feira.

O Farense, atual segundo classificado da Liga SABSEG, a quatro pontos do líder Moreirense, visita na quarta-feira o Sporting, numa partida a contar para a Taça da Liga, na máxima força.

Vasco Faísca, treinador dos algarvios, não vai poder contar apenas com o defesa central Robson, que foi expulso frente ao Trofense. A boa campanha que os "Leões de Faro" estão a realizar, em que o objetivo passa pela subida à Liga principal do futebol Português, está a criar uma onda de otimismo e apoio muito grande por parte dos adeptos do Farense em torno da equipa.

A prova disso é o facto de este encontro mesmo sendo a uma quarta-feira, em Lisboa, a 300 km da capital algarvia e às 20h45, o Farense já vendeu 400 bilhetes, podendo o número aumentar até ao dia da partida.