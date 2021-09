Famalicão vence Penafiel com goleada expressiva na Taça da Liga

A formação famalicense soma assim a terceira vitória em três jogos na prova enquanto os penafidelenses contam agora a primeira derrota.

O Famalicão, da Liga Bwin, goleou por 5-0 o Penafiel, da Liga SABSEG, na partida inaugural do grupo B da Taça da Liga. O jogo iniciou com o Penafiel, nos primeiros minutos, a surpreender e a jogar de igual para igual com o Famalicão, do escalão superior.

A primeira grande oportunidade de golo aconteceu mesmo para a formação visitante, quando, aos 17 minutos, Edson Farias atirou a bola à barra. Num primeiro momento, um remate cruzado de Simão obrigou Dalberson a uma defesa apertada, sacudindo para a zona frontal e o avançado acabou por atirar à barra.

A equipa liderada por Ivo Vieira foi-se organizando e começou a assumir o comando da partida e, ainda antes do intervalo, fez o primeiro golo: aos 35 minutos, depois de um passe de Iván Jaime, Ivo Rodrigues rematou cruzado e inaugurou o marcador.

A partir desse momento, o Famalicão assumiu por completo a superioridade no jogo e até ao intervalo teve mais que uma oportunidade de aumentar a vantagem.

Para o segundo tempo manteve-se a tendência e o Famalicão entrou forte e a pressionar. A história do jogo na segunda parte desenhou-se bem distinta dos primeiros 45 minutos.

Logo aos 47 minutos, Iván Jaime atirou ao lado da baliza de Filipe Ferreira, num remate cruzado, à entrada da grande área. Pouco depois, aos 49, o mesmo jogador recebeu com espaço no meio, mas rematou sem força, permitindo ao guardião penafidelense uma defesa fácil.

O segundo golo acabou por surgir aos 57 minutos, por intermédio de Simon Banza. Ivo Rodrigues desmarcou-se e cruzou rasteiro para Banza, que apenas teve que "encostar".

A tarefa já não estava fácil para o Penafiel, perante o crescente desempenho do Famalicão, mas complicou-se ainda mais depois da expulsão de Leandro, com o cartão vermelho direto, aos 59 minutos.

O Famalicão não baixou o rendimento e a goleada começou a desenhar-se. Pedro Marques, que tinha entrado há pouco tempo, marcou o 3-0 aos 69 minutos. Filipe Ferreira defendeu para a frente um remate de Ivo Rodrigues, a bola sobrou para Pedro Marques que não desperdiçou a oportunidade.

Pedro Marques haveria de marcar ainda o último golo, aos 89 minutos, já depois de Bruno Rodrigues, de grande penalidade, ter apontado o quarto tento dos famalicenses, aos 73.

Jogo disputado no Estádio Municipal de Famalicão, em Vila Nova de Famalicão.

Famalicão - Penafiel, 5-0.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Ivo Rodrigues, 35 minutos.

2-0, Banza, 57.

3-0, Pedro Marques, 69.

4-0, Bruno Rodrigues, 73 (grande penalidade).

5-0, Pedro Marques, 89.

Famalicão: Dalberson, De La Fuente, Alex Nascimento (Batubinsika, 74), Penetra, Adrián Marín, David Tavares (Pêpê, 63), Pickle, Ivo Rodrigues (Pedro Brazão, 75), Iván Jaime (Marcos Paulo, 63) e Bruno Rodrigues e Banza (Pedro Marques, 63).

(Suplentes: Zlobin; Rúben Lima, Pedro Brazão, Marcos Paulo, Batubinsika, Pedro Marques, Ofori, Pêpê Rodrigues e Diogo Figueiras).

Treinador Ivo Vieira.

Penafiel: Filipe Ferreira, Silvério, Capela, Leandro, Edson Farias (Vitinha, 90), João Amorim, David Caiado (Pedro Prazeres, 84), Simão, Édi Semedo (Rui Pedro, 61), Ronaldo Tavares (Roberto, 61) e Robinho (Feliz, 61).

(Suplentes: Caio Secco, Vitinha, Lucas, Ruca, Rui Pedro, Roberto, Gonçalo Loureiro, Feliz e Pedro Prazeres).

Treinador: Pedro Ribeiro.

Árbitro: David Silva (AF Porto)

Ação disciplinar: cartão amarelo para David Tavares (23), Adrián Marín (37), Ronaldo Tavares (42), David Caiado (71), Rui Pedro (79), João Amorim (83), Simão (87). Cartão vermelho direto para Leandro (59).

Assistência: Cerca de 1 300 espectadores.