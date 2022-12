Evangelista avisa: "O ponto fulcral é o campeonato e dia 28 temos o FC Porto"

Declarações de Armando Evangelista, treinador do Arouca, após o triunfo sobre o Moreirense (2-1) nos quartos de final da Taça da Liga

Análise: "Parece-me que a nossa entrada e o golo em fora de jogo alertou-nos para o que ia ser o jogo. Durante a semana trabalhamos estes aspetos. Mandámos no jogo, tivemos situações próximas da área do Moreirense e faltou definição. Acabamos por sofrer. Foi necessário no balneário alertar mais uma vez que o jogo não tinha terminado e foi dessa forma que nos agarrámos ao jogo. O Moreirense não tinha perdido em casa, sabíamos as dificuldades. Soubemos sofrer, fomos organizados, tivemos qualidade. O Moreirense valoriza ainda mais esta passagem do Arouca à final four. O trajeto do Moreirense foi fantástico."

Sonho: "É óbvio que quem faz o percurso que nós fizemos ate aqui, numa final a quatro... Vamos competir, como neste jogo. Vamos continuar, embora sabendo que o nosso foco e ponto fulcral é o campeonato e dia 28 temos já o FC Porto."

Baixas: "Estávamos muito limitados no setor ofensivo, fruto das duas expulsões no último jogo, obrigou a mudar alguns elementos. Acabámos por sofrer a ausência desse pessoal quando era preciso refrescar, o jogo foi intenso e o campo estava pesado. Foram guerreiros e souberam sofrer. Em relação ao Rafa Mujica, ainda não deu tempo para avaliar."