Estrela da Amadora-Benfica tem nova data e horário

Jogo da primeira jornada da Taça da Liga

Previsto para a noite de 21 de novembro, às 20h45, o Estrela da Amadora-Benfica foi antecipado, anunciou a Liga Portugal.

A partida da primeira jornada da Taça da Liga passa a ter arranque marcado para as 19h00 do dia 20 Grup. O jogo é válido para o grupo C.