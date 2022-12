"Estamos felizes e entusiasmados e não vamos deixar que o FC Porto nos ganhe facilmente"

Soufiane Messeguem revelou que a equipa está confiante e mostrou qualidade frente a adversários de nível superior. Contra o FC Porto, "que é de Champions", promete igual empenho. O médio assinou por quatro épocas com o Académico de Viseu e, após ter recuperado de uma lesão sofrida ainda na Alemanha, em abril, ganhou espaço no onze e é já um dos valores do grupo.

Soufiane Messeguem é uma das figuras do sensacional Académico de Viseu, equipa que não perde há 15 jogos e que está em alta, tanto na Taça da Liga como na de Portugal. O médio, de 21 anos, que fez a maior parte da formação no Wolfsburgo e na época passada jogou no Erzgebirge Aue, explica como veio parar a Portugal.

"A equipa onde jogava desceu à terceira divisão, estava lesionado desde abril e queria um novo desafio na minha carreira. Apareceu o convite do Académico, também por força dos investidores alemães, e aceitei, porque gosto de Portugal. É um país com uma temperatura incrível, pessoas adoráveis e próximo do mar", contou Messeguem, que é filho de pai argelino e mãe alemã, sublinhando que não conhecia o Académico, pois no seu país só se fala de FC Porto, Benfica, Sporting, Braga e V. Guimarães, mas os colegas Quizera, Nussbaumer, Massimo e Gautier Ott têm sido importantes na adaptação.

"Fiquei surpreendido com a qualidade da II Liga, é bastante competitiva, as equipas do fundo da tabela podem ganhar às do topo e basta vencer dois ou três jogos para subir várias posições", analisou, perspetivando como será a inédita presença dos viseenses na final four da Taça da Liga.

"Jogámos contra três equipas da I Liga [Estoril, Famalicão e Boavista] e mostrámos que somos capazes de obter bons resultados contra rivais mais fortes. Estamos felizes e entusiasmados por jogar contra o FC Porto, mas somos os outsiders. Vamos enfrentar uma equipa de nível Champions, mas não vamos deixar que o FC Porto nos ganhe facilmente", avisou.

Seleção sub-21 na mira

Internacional sub-20 pela Alemanha, pela qual jogou frente a Portugal (1-1), na época passada, em Leiria, Messeguem aguarda pela convocatória de março para perceber se irá estrear-se nos sub-21. "É lógico que é um objetivo, mas a prioridade é o clube, se continuar a fazer um bom trabalho, posso ser recompensado", disse.

Jorge Costa mudou o chip

O bom momento que o Académico de Viseu atravessa - 15 jogos sem perder - também se deve a Jorge Costa, na opinião de Soufiane Messeguem. Desde que o treinador chegou, a equipa apenas perdeu no jogo de estreia do técnico e o plantel está entusiasmado.

"Todos na equipa temos muito respeito pelo Jorge Costa, pelo passado enquanto jogador e pela pessoa que é. Tem experiência e é rigoroso", vincou, afirmando que o técnico mudou o chip dos viseenses, que não tinham arrancado bem o campeonato, tendo começado a época com Pedro Ribeiro e prosseguido com o interino Gil Oliveira.

"Não é segredo nenhum: desde que Jorge Costa chegou, a equipa mudou para melhor. Ele criou um impacto positivo, deu-nos mais confiança e passámos a praticar um futebol melhor", contou o médio alemão, sublinhando que se sente confortável "a jogar nas posições 6 e 8" e tem como "ídolo Zidade", francês que tem raízes argelinas, tal como Messeguem.

Sobre craques com quem jogou, destaca Youssoufa Moukoko, que esteve presente no Mundial e vê em Musiala o melhor alemão da atualidade.