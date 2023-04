Estados Unidos, Arábia Saudita e mercado europeu podem receber a Taça da Liga

FC Porto venceu a edição 2022/23 da Taça da Liga, cuja final four se jogou em Leiria

Pedro Proença quer internacionalizar a prova e dá conta de três possibilidades.

Pedro Proença, presidente da Liga, afirmou esta quinta-feira que Estados Unidos e Arábia Saudita, além do mercado europeu, são neste momento fortes hipóteses para a realização da final four da Taça da Liga no futuro.

"Já há um caderno de encargo, foi lançado um concurso público e esperamos que muito rapidamente possamos ter conclusões. O mercado [da Taça da Liga] é tripartido: América é uma boa possibilidade, o mercado da Arábia Saudita e o mercado europeu, que também nunca deixamos de fora", declarou numa entrevista ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

"Queremos fazê-lo o quanto antes, faz todo o sentido. Temos partilhado isso com os nossos clubes. Há uma grande vontade de conseguir internacionalizar as nossas competições por essa via. Estamos na antecâmara de reduzir a Taça da Liga a um modelo que possa corresponder ao período pós-2024. Direi que, daqui a um ou dois ciclos, acredito que consigamos fazer esse desiderato", indicou Pedro Proença.