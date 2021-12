Está já definido um dos jogos da final four da Taça da Liga

Sporting defronta o Santa Clara numa das meias-finais da prova.

Ficou esta quarta-feira definido um dos jogos da final four da Taça da Liga, que irá decorrer no início de 2022 em Leiria. O Santa Clara, que assistiu no sofá ao encontro entre FC Porto e Rio Ave (1-0), no Grupo D, viu confirmada a presença numa das meias-finais da competição, onde irá defrontar o Sporting, vencedor da poule B. É a primeira vez que o Santa Clara atinge esta fase da competição.

O encontro entre leões e açorianos está agendado para o dia 26 de janeiro, um dia depois da primeira meia-final da prova, que será disputada entre Benfica e Braga ou Boavista, duas equipas que medem forças esta quinta-feira. O decisivo jogo será disputado a 29, um sábado.

Recorde-se que o Sporting é o detentor do troféu, depois do triunfo por 1-0 na final da última época, frente ao Braga, com golo de Porro.