Sporting-Marítimo pode estar em risco: Liga, Proteção Civil e clubes em contactos

Partida está agendada para as 20h45. Há contactos no sentido de serem avaliadas as condições para a realização do jogo.

O mau tempo que se faz sentir em Portugal, nomeadamente em Lisboa, pode colocar em risco a realização do encontro entre Sporting e Marítimo, jogo da Taça da Liga com início marcado para as 20h45 desta terça-feira, em Alvalade. Liga, Proteção Civil e clubes estão a conversar para avaliar se é possível realizar o jogo.

André Fernandes, comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), já tinha confirmado que existem contactos no sentido se serem avaliadas as condições para a realização do jogo. "Se se validar essa situação, a Liga Portuguesa de Futebol irá tomar as medidas preventivas face ao jogo", afirmou.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.

Na zona de Lisboa a intempérie causou condicionamentos de trânsito nos acessos à cidade, que levaram as autoridades a apelar às pessoas para permanecerem em casa quando possível e para restringirem ao máximo as deslocações.