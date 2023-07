Em estreia, Aves SAD ganha nos penáltis e segue na Taça da Liga

Pedro Trigueira foi decisivo no triunfo do Aves SAD, ao defender a grande penalidade de Bruno Rodrigues, possibilitando, depois, que Anthony Correia garantisse a qualificação da formação da II Liga, que se adiantou no tempo regulamentar por Nenê, com um grande golo, aos 44 minutos, com os flavienses a empatarem por João Correia, aos 68

O Aves SAD, do segundo escalão, qualificou-se este sábado para a segunda fase da Taça da Liga, após vencer o Chaves, da I Liga, por 5-3 no desempate por grandes penalidades, após 1-1 no tempo regulamentar.

Pedro Trigueira foi decisivo no triunfo do Aves SAD, ao defender a grande penalidade de Bruno Rodrigues, possibilitando, depois, que Anthony Correia garantisse a qualificação da formação da II Liga, que se adiantou no tempo regulamentar por Nenê, com um grande golo, aos 44 minutos, com os flavienses a empatarem por João Correia, aos 68.

Uma semana depois, as duas equipas voltaram a encontrar-se, agora em modo competição, num jogo de muita entrega, de parte a parte, com os locais a justificarem a vantagem ao intervalo, num golo do inevitável Nenê, com um "chapéu" a meio do meio-campo adversário.

O Aves SAD entrou ainda mais forte na segunda parte, dispôs de um par de situações para aumentar a vantagem, mas o Chaves reagiu a partir dos 60 minutos e viria a empatar aos 68, após um mau atraso de Fábio Pacheco (expulso aos 71), que João Correia aproveitou.

As duas equipas ainda dispuseram de situações para voltar a marcar, mas a decisão da eliminatória arrastou-se para as grandes penalidades, onde o Aves SAD foi 100 por cento eficaz, enquanto o Chaves viu um remate esbarrar em Pedro Trigueira.

Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.

Aves SAD- Chaves, 1-1 (5-3 no desempate por grandes penalidades).

Ao intervalo: 1-0.

No final do tempo regulamentar: 1-1.

Marcadores:

1-0, Nenê, 44 minutos.

1-1, João Correia, 68.

Marcadores nos desempates por grandes penalidades:

1-0, Nenê.

1-1, Bruno Langa.

2-1, Edson Farias.

2-2, Pedro Pinho.

3-2, Luís Silva.

3-3, Jô Batista.

4-3, Dioh.

4-3, Bruno Rodrigues (defesa do guarda-redes).

5-3, Anthony Correia.

Equipas:

Aves SAD: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Clayton, Anthony Correia, Fernando Fonseca, Fábio Pacheco, Luís Silva, Idrisa Sambú (Balla Sangaré, 46), Bernardo Martins (Dioh, 70), John Mercado (Edson Farias, 84) e Nenê.

(Suplentes: Lucas Moura, Edson Farias, Thiago Freitas, Ricardo Dias, Dioh, João Amorim, Balla Sangaré e Mucuana).

Treinador: Jorge Costa.

Chaves: Hugo Souza, Bruno Rodrigues, João Queirós, Sandro Cruz, Habib Sylla (Picas, 87), Ktatau (João Correia, 62), Pedro Pinho, João Pedro (Kelechi, 62), Bruno Langa, Héctor Hernández (Ygor Nogueira, 90) e Melro (Jô Batista, 62).

(Suplentes: Gonçalo Pinto, Rodrigo Moura, Ygor Nogueira, Edu, Guilherme Ferreira, João Correia, Kelechi, Picas e Jô Batista).

Treinador: José Gomes.

Árbitro: José Bessa (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Pacheco (64), Léo Alaba (72), Sandro Cruz (90+1) e Pedro Pinho (90+5). Cartão vermelho direto para Fábio Pacheco (71).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.