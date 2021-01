Duelos na Taça da Liga: Sporting ganhou com Carvalhal, Braga com Rúben Amorim

Antes da final de sábado, leões e arsenalistas defrontaram-se três vezes para a Taça da Liga. O Sporting venceu uma vez, com Carvalhal no comando, e o Braga outra, com Rúben Amorim. O outro jogo foi decidido nos penáltis.

Sporting e Sporting de Braga já se defrontaram por três vezes na Taça da Liga e, retirando um confronto decidido em penáltis, os leões só ganharam com Carlos Carvalhal e os arsenalistas com Rúben Amorim.

Em 2009/10, o Sporting, de Carvalhal, agora ao leme do Sporting de Braga, venceu em Alvalade por 2-1, para a primeira jornada da terceira fase e, uma década volvida, em 2019/20, o Sporting de Braga, de Rúben Amorim, que depois rumou a Alvalade, triunfou na Pedreira por 2-1, nas meias-finais.

Pelo meio, em 2018/19, também nas meias-finais, em nova 'final four' em Braga, o encontro chegou ao fim dos 90 minutos empatado a um tento, acabando por prevalecer o conjunto 'leonino' no desempate por grandes penalidades (4-3).

O primeiro encontro aconteceu em 03 de janeiro de 2010, em Alvalade, a contar para a primeira jornada do Grupo B da terceira fase e os leões, liderados por Carvalhal, superaram o conjunto de Domingos Paciência por 2-1.

Carlos Saleiro, aos 36 minutos, e Miguel Veloso, aos 65, apontaram os tentos dos leões, enquanto o brasileiro Alan marcou o golo dos forasteiros, aos 50.

Este resultado acabou por ser decisivo para as contas do Grupo B, que o Sporting venceu, com nove pontos, contra quatro do Trofense, três do Sporting de Braga e um da União de Leiria. Os 'leões' cairiam nas 'meias', na receção ao Benfica (1-4).

Os dois clubes só voltaram a encontrar-se na prova nas meias-finais da edição de 2018/19, cuja 'final four' decorreu no Estádio Municipal de Braga.

Em 23 de janeiro de 2019, os arsenalistas entraram, praticamente, a ganhar, com um tento do luso-brasileiro Dyego Sousa, aos três minutos, mas, ainda na primeira parte, aos 37, o central uruguaio Coates restabeleceu a igualdade.

O 1-1 manteve-se até ao final dos 90 minutos e decidiram os penáltis, com o Sporting a falhar três dos quatro primeiros, por Bas Dost, Coates e Nani, mas a impor-se por 4-3, pois também não acertaram Ricardo Horta, Paulinho, Murilo e Ryller, os dois últimos com defesas de Renan, o 'herói'.

Pelos 'eões' que depois venceriam na final o FC Porto, também no desempate por grandes penalidades, faturaram Bruno Fernandes, Raphinha, Ristovski e Jefferson.

Na época passada, no mesmo palco, repetiu-se o confronto, em 21 de janeiro de 2020, e, pela primeira vez, levou a melhor o Braga, comandado por Rúben Amorim, ao vencer os leões por 2-1.

Os anfitriões adiantaram-se aos oito minutos, por Ricardo Horta, o francês Jérémy Mathieu empatou, aos 44, para, em 'cima da hora', aos 90, Paulinho dar a vitória aos 'arsenalistas', face aos comandados de Jorge Silas.

O onze de Rúben Amorim voltaria a vencer a final, face ao FC Porto, com um golo 'tardio', desta vez de Ricardo Horta, aos 90+6 minutos.

O quarto encontro entre Sporting e Sporting de Braga na Taça da Liga, a contar para a final da edição 2020/21, realiza-se no sábado, a partir das 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



Os três jogos entre Sporting e Braga para a Taça da Liga

2019/20

21/01/20 (meias-finais) Braga - Sporting, 2-1 (Ricardo Horta, 8', Paulinho, 90'/ Mathieu, 44')

2018/19

23/01/19 (meias-finais) Braga - Sporting, 1-1 (3-4, g.p.) (Dyego Sousa, 3'/ Coates, 37')

2009/10

03/01/10

3.ª fase Sporting - Braga, 2-1 (Saleiro, 36', Miguel Veloso, 65'/Alan, 50')