Dois voos cancelados depois, Nacional chega a Lisboa com críticas

Equipa do Nacional

Nacional consegue viajar, mas sublinha "transtorno em vésperas de jogo decisivo"

O Nacional conseguiu viajar esta à noite para Lisboa para disputar o encontro da Taça da Liga diante do Covilhã, mas só após dois voos cancelados.

"Apesar das condições climatéricas adversas que se fizeram sentir esta manhã no Aeroporto da Madeira, registou-se depois uma melhoria que permitiu a aterragem de vários voos de diferentes companhias. Ainda assim, a TAP optou por cancelar o voo das 14h25 e das 18h05, condicionando a viagem de todo o plantel alvi negro, pode ler-se no comunicado publicado pelos madeirenses no seu sítio oficial na internet.

Na mesma nota, o emblema nacionalista adiantou que a única solução apresentada pela companhia passou pelo adiamento da ligação aérea entre a Madeira e Lisboa, para as 21h15, lembrando ainda o longo percurso de autocarro até à Covilhã.

"Tal significa, que o plantel do CD Nacional terá chegada a Lisboa pelas 23h00, tendo ainda que percorrer de autocarro a viagem até à Covilhã, com chegada prevista para as 3h00 da madrugada", explicou o conjunto que milita na II Liga, sublinhando que a situação causa um "transtorno considerável na véspera de um jogo decisivo".

A última partida do emblema insular na fase de grupos da Taça da Liga está prevista para quarta-feira, às 20h45 frente ao Sporting da Covilhã, também da II Liga.

A passagem à próxima fase ainda está em aberto. O Nacional poderá passar se vencer e esperar que no outro jogo do grupo E, o Gil Vicente não triunfe em Portimão.