Divulgadas as equipas de arbitragem para as meias-finais da Taça da Liga

Final four da Taça da Liga decorre em Leiria

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol anunciou a conhecer as equipas de arbitragem para os jogos das meias-finais da Taça da Liga, a decorrer em Leiria.

João Pinheiro, juiz da AF Braga, vai dirigir o Sporting-FC Porto, de amanhã, enquanto o Braga-Benfica, no dia seguinte, será arbitrado por Fábio Veríssimo, da AF Leiria.

Pinheiro apitou este ano a vitória do Sporting ante o Paços na Taça de Portugal e nos triunfos dos azuis e brancos na Liga em casa com o Braga e nos Açores com o Santa Clara.

Veríssimo esteve na derrota do Braga em Alvalade para a Liga e no triunfo arsenalista em Guimarães. Encontrou o Benfica no jogo com o V. Guimarães, que valeu o apuramento nos penáltis das águias para a final four da Taça da Liga.

Fique aqui com as equipas de arbitragem completas:

Sporting-FC Porto

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: João Bessa Silva

Sp. Braga-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Sérgio Jesus

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Rui Costa

AVAR: Nuno Manso