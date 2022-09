Diretor do Estrela: "Benfica? Esperemos que até lá o estádio esteja em condições"

O Estrela da Amadora foi sorteado no Grupo C da Taça da Liga, juntamente com o Benfica, Moreirense e Penafiel.

Daniel Kenedy, diretor técnico do Estrela da Amadora, reagiu esta sexta-feira ao sorteio da Taça da Liga. Recorde-se que o conjunto da II Liga foi emparelhado no Grupo C, juntamente com o Benfica, Moreirense e Penafiel, outras duas equipas do segundo escalão.

"É um grupo giro, tendo o Benfica como cabeça de cartaz. É sempre bom recebermos um "grande" e esperemos que até lá o nosso estádio já esteja em condições para se jogar lá, até porque seria muito bom para a Amadora. Depois, temos de respeitar equipas como Moreirense e Penafiel. Vai ser um grupo equilibrado. Tentaremos fazer o nosso melhor e chegar onde for possível", referiu aos jornalistas.

A primeira fase da 16.ª edição da Taça da Liga tem seis grupos de quatro equipas e dois com cinco, dispersando 18 clubes da I Liga e 16 da II Liga por 56 jogos, que vão decorrer entre 18 de novembro e 17 de dezembro, em plena fase final do Mundial'2022, no Catar.

Os vencedores dessas oito poules defrontam-se em jogo único nos quartos de final, de 20 a 23 de dezembro, antecedendo a final four, prevista para ser realizada pela terceira temporada consecutiva no Estádio Municipal de Leiria, entre 24 e 28 de janeiro de 2023.