Declarações de Vítor Campelos, treinador do Chaves, após a derrota com o FC Porto (2-0) na Taça da Liga

Análise: "Sabíamos que íamos defrontar uma equipa forte, difícil. Nestes jogos, quase sempre, as equipas têm de ter uma pontinha de sorte para depois, no momento certo, poder marcar e colocar-se em vantagem. O FC Porto entrou muito forte, creio que a partir dos 25 minutos conseguimos equilibrar. Tivemos uma excelente oportunidade pelo Héctor que podíamos ter marcado e o jogo poderia ter sido diferente. Na primeira parte errámos muitos passes, muitas saídas, mas nestes jogos, principalmente, temos de ter bola, não dar a bola ao nosso adversário, mas o facto de termos errado muitos passes tirou-nos a posse de bola que tínhamos de ter."

Intervalo: "Falámos ao intervalo que tínhamos de ser mais confiantes, ter mais bola, ligar melhor o jogo, [o que] não estávamos a conseguir. Depois, em cinco minutos, o FC Porto marcou dois golos e fechou o resultado, que temos de aceitar."

Desilusão: "Como é óbvio, queríamos que o desfecho do jogo fosse diferente, queríamos dar continuidade à nossa participação na Taça da Liga, mas houve boa atitude dos nossos jogadores, deram tudo. Podemos, como disse, e devemos jogar melhor com equipas deste calibre, para que os nossos jogadores possam evoluir. Temos de ser mais rápidos, ligar o jogo com mais qualidade, com mais assertividade e mais eficácia porque, só assim, conseguimos levar de vencida [os] adversários deste valor."

Substituições antes dos golos: "Nesse período, [em] que fizemos as substituições, creio que houve ali alguns momentos de desconcentração, até porque sofremos o primeiro golo num passe lateral, [o que] nunca pode acontecer. Foram cinco minutos de alguma desconcentração, em que sofremos dois golos que acabaram por ditar o resultado."

Regresso de Steven Vitória: "O último jogo dele foi há uma semana [no Mundial]. Como é óbvio, teve as viagens, mas conversámos com ele e esta semana treinou [para que] pudesse estar preparado para poder jogar, até porque sabíamos algumas limitações que tínhamos de jogadores, principalmente, na zona central da nossa defesa. Mostrou-se disponível para poder jogar, se calhar não tão fresco como nós gostaríamos, mas acabou por dar uma boa resposta."