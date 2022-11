Gui, capitão do Mafra

Declarações de Gui, capitã do Mafra, depois do FC Porto-Mafra (2-2), da primeira jornada da Taça da Liga

Sobre o jogo: "Viemos para este jogo para discutir a vitória até final. Não é fácil fazer dois golos ao FC Porto no Dragão, não me lembro de muitas equipas que o tenham feito. Depois de chegarmos ao 2-0 a vitória passou a estar no nosso pensamento, claro. Mas o FC Porto marcou cedo na segunda parte.

Retardar: "Tentámos recardar ao máximo o segundo golo, mas o FC Porto colocou muita gente na frente e começou a criar muitas oportunidades. Deixámos uma grande imagem e uma mostra do que é o nosso futebol."

Acreditar: "É sempre bom marcar e logo no estádio do FC Porto, mas preferia a vitória. Depois de empatar em casa do campeão nacional podemos acreditar em seguir na Taça da Liga".