David Santos: "A ideia passava por não sofrer nos primeiros minutos"

Declarações do jogador do Covilhã, no final do encontro com o Benfica (3-0)

Jogo: "Já sabíamos que ia ser difícil, um dos três grandes. Tivemos duas oportunidades, não fizemos, o Benfica fez o golo. A ideia passava por não sofrer nos primeiros minutos. A expulsão complicou-nos, já era difícil. Tentámos, mas não conseguimos."

Objetivo: "Não tínhamos a ganhar, mas havia um objetivo. Benfica precisava de três golos. Não conseguimos fazer com que o Benfica não fizesse três golos. É futebol."

Novo treinador: "O novo treinador está a consolidar novos processos, está há duas semanas. Defensivamente, estivemos bem e compactos. Agora há que continuar a trabalhar para dar boa resposta contra Varzim."