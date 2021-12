Datas e horários dos jogos da final four da Taça da Liga já são conhecidos

Divulgadas as datas e horas dos três jogos que irão ditar o novo Campeão de Inverno

A Liga Portugal divulgou esta quarta-feira as datas e os horários dos jogos das meias-finais e da final da Taça da Liga.

Benfica e Boavista são as primeiras equipas a entram em campo, às 19h45 do dia 25 de janeiro, uma terça-feira. No dia seguinte, à mesma hora, Sporting e Santa Clara medem forças na outra meia-final.

A grande final está agendada para sábado, 29 de janeiro, também às 19h45.

Confira o calendário completo:

Meias-finais:

Terça-feira, 25 de janeiro

Benfica-Boavista, 19H45 - SportTV

Quarta-feira, 26 de janeiro

Sporting-Santa Clara, 19H45 - SportTV

Final:

Sábado, 29 de janeiro

Vencedor MF 1-Vencedor MF 2, 19H45 - SportTV