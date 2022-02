Na sequência da final da Taça da Liga.

O Conselho de Disciplina abriu um processo disciplinar a Luisão e Hugo Viana na sequência do jogo entre Benfica e Sporting, a contar para a final da Taça da Liga.

Em causa, está uma alegada discussão entre os dois responsáveis de Sporting e Benfica no túnel do Municipal de Leiria, no final do jogo.

Os leões foram ainda multados em 18 230 euros e as águias em 8 290.