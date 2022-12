Conhecidas as equipas de arbitragem para FC Porto-Vizela e Moreirense-Benfica

O FC Porto recebe o Vizela na sexta-feira, em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, enquanto o Benfica visita Moreira de Cónegos, no sábado.

Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga, foi o árbitro escolhido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir o encontro decisivo do grupo A da Taça da Liga entre FC Porto e Vizela.

O árbitro terá como assistentes Nélson Cunha e Luís Costa. Carlos Macedo será o quarto árbitro, enquanto as funções de VAR estarão entregues a Manuel Oliveira, assistido por Hugo Santos.

O FC Porto recebe o Vizela na sexta-feira, em jogo da terceira e última jornada da fase de grupos da Taça da Liga, agendado para as 20h30, no Estádio do Dragão.

Já na deslocação do Benfica a Moreira de Cónegos (sábado, 19h00) estará Tiago Martins, com Bruno Jesus e Hugo Ribeiro como assistentes e Diogo Rosa como quarto árbitro. Vasco Santos estará no VAR, apoiado por Luciano Maia.

Nomeações para os jogos da Taça da Liga agendados para os dias 16 e 17 de dezembro:

FC Porto-Vizela

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nelson Cunha e Luís Costa

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Hugo Santos

Chaves-Mafra

Árbitro: Hélder Carvalho

Assistentes: Francisco Pereira e José Mira

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: José Bessa

AVAR: João Bessa Silva

Santa Clara-Arouca

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: André Campos e Hugo Marques

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Nuno Almeida

AVAR: Marcos Brazão

Feirense-Leixões

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Sérgio Jesus e André Costa

4.º árbitro: David Silva

VAR: Manuel Mota

AVAR: João Afonso

Moreirense-Benfica

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: Bruno Jesus e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Vasco Santos

AVAR: Luciano Maia

Estrela da Amadora-Penafiel

Árbitro: Pedro Ramalho

Assistentes: Fábio Monteiro e Vanessa Gomes

4.º árbitro: Hélder Malheiro

VAR: Luís Godinho

AVAR: Nuno Pires