Confirmado: as datas, horários e transmissão televisiva da final four da Taça da Liga

Liga Portugal confirmou, esta sexta-feira, as datas e os horários dos jogos da final four da Taça da Liga. Todos os jogos vão ser transmitidos pela Sport TV.

A final four da Taça da Liga vai disputar-se entre 24 e 28 de janeiro. O "certame" abre com o Sporting-Arouca, que se disputa às 19h45 do dia 24, uma terça-feira. No dia seguinte, à mesma hora, joga-se o Académico de Viseu-FC Porto.

A grande final está agendada para o dia 28 do mesmo mês, um sábado, mas a hora está ainda por definir.

Todos os jogos vão ter transmissão televisiva na Sport TV.