Confira as equipas de arbitragem para os jogos das meias-finais da Taça da Liga

Divulgadas esta segunda-feira pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta segunda-feira os árbitros nomeados para as meias-finais da Taça da Liga. Fábio Veríssimo irá dirigir o encontro entre Arouca e Sporting, marcado para as 19h45 de terça-feira, enquanto Rui Costa estará no FC Porto-Académico de Viseu, no dia seguinte.

A final da competição, recorde-se, está marcada para as 19h45 do próximo sábado, em Leiria, onde decorre a final four da prova.

Confira as equipas de arbitragem completas:

Arouca-Sporting

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Luís Godinho

AVAR: Rui Teixeira

FC Porto-Académico de Viseu

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa Silva e Carlos Martins

4.º árbitro: João Pinheiro

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques