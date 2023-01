Testemunho de Vaná, guarda-redes do Aris Limassol e ex-FC Porto, a O JOGO, sobre Sérgio Conceição, treinador que orientou o brasileiro nos dragões.

"Sérgio Conceição fez uma piada gira: não vale a pena treinar penáltis porque já perdemos dessa forma na Taça da Liga. A ambição dele é permanente. As finais são para ganhar e será por aí que o FC Porto vai encarar o jogo. Mais tarde ou mais cedo, o FC Porto vai ser campeão de inverno. É o único troféu que falta ao clube. Não é um trauma, é antes uma bela oportunidade para os jogadores ficarem na história do clube. Se vencerem a competição, serão os primeiros. É um grande estímulo. O que falhou antes? O FC Porto perdeu por detalhes ou falta de sorte, não sei ao certo. Mas a qualidade sempre esteve lá. Os números não mentem: o FC Porto vence sempre alguma coisa todos os anos. Estão sempre em todas as frentes: na Champions, no campeonato e nas taças. Isso demonstra bem a grandeza e potencial do clube. De resto, o FC Porto está num momento muito bom, sendo o Otávio a grande figura da equipa. O "baixinho" está em grande, encontra sempre uma linha de passe que mais ninguém vê. É um bom ranhoso no meio, muito aguerrido. Consegue sempre surpreender, é uma grande vantagem para o FC Porto. O treinador e o Otávio são como pai e filho, dentro de campo toda a gente escuta o Otávio."

O Sporting-FC Porto, a contar para a final da Taça da Liga, tem início marcado para as 19h45 deste sábado.