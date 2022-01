Chegou o dérbi da final da Taça da Liga: história joga a favor do Benfica

Benfica já ganhou dez títulos ao Sporting, o dobro do rival. Taça da Liga pode catapultar águias ou leões para o resto da época.

O dérbi dos dérbis portugueses volta aos palcos, agora com um troféu em disputa e para ser levantado este sábado: a Taça da Liga, que muito pode vir a marcar o ânimo de águias ou de leões, duas equipas a atravessar uma fase menos colorida.

O Sporting apresenta-se como dono do título conquistado na época passada, ao qual junta as faixas de campeão nacional e uma teórica maior estabilidade gerada pela continuidade de Rúben Amorim ao comando. Quanto ao Benfica, ainda a viver uma fase pós-Jorge Jesus, vai a Leiria à procura de uma nova identidade e afirmação sob o comando de Nélson Veríssimo. Isto num jogo em que não conta com o desequilibrador Rafa e enfrenta o peso de ter perdido os três clássicos jogados esta época (um com os leões, dois com o FC Porto).