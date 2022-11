Chaves agarra um ponto frente ao Vizela no último suspiro

Encontro da primeira ronda do Grupo A da Taça da Liga.

Um golo de Abbas Issah, ao minuto 90+3, permitiu ao Chaves empatar 2-2 com o Vizela, na primeira jornada do Grupo A da Taça da Liga de futebol, quando estava reduzido a dez jogadores.

Depois do flaviense Luther Singh inaugurar o marcador, aos 33 minutos, os anfitriões empataram aos 35, por Friday Etim, e operaram a reviravolta aos 75, num remate certeiro de Raphael Guzzo, já depois da expulsão de Carlos Ponck, aos 64, mas a equipa treinada por Vítor Campelos ainda "resgatou" um ponto por intermédio do extremo ganês.

Em noite chuvosa, minhotos e transmontanos alternaram os momentos de perigo numa primeira parte em que as defesas concederam mais espaços à medida que o cronómetro avançava, depois de um início "amarrado".

O Vizela ameaçou o golo inaugural em remates de Alejandro Alvarado, aos minutos 12 e 13, mas os flavienses responderam num lance individual de João Mendes, aos 27, e num livre de Euller, aos 29, antes de Luther Singh desfazer o nulo, ao aproveitar um ressalto para se isolar e bater Luiz Felipe com um remate cruzado.

A equipa treinada por Álvaro Pacheco empatou na resposta, com Kévin Zohi a "amortecer" de cabeça após cruzamento da esquerda e Friday Etim a desferir um pontapé acrobático certeiro, em que Paulo Vítor tocou, sem sucesso, na bola.

A formação da casa ganhou ascendente na segunda parte e tentou o golo por duas vezes no mesmo lance ao minuto 56, mas os remates de Nuno Moreira e de Raphael Guzzo "esbarraram" em Carlos Ponck, defesa que viu o cartão vermelho direto aos 64, ao travar Friday Etim, quando o avançado vizelense seguia em posição frontal à baliza.

Em superioridade numérica, o Vizela ameaçou a reviravolta por Samu, ao minuto 70, antes de a concretizar num lance em que Raphael Guzzo intercetou um remate de longe do colega Nuno Moreira, controlou a bola e atirou-a para o fundo das redes.

Os minhotos pareciam ter o jogo controlado, aparecendo mais vezes do que o oponente em situação ofensiva, mas, no penúltimo minuto de compensação, Abbas Issah surgiu isolado e rematou fora do alcance de Luiz Felipe, com a bola a tabelar no poste antes de entrar.

As duas equipas têm um ponto num grupo cuja primeira jornada termina na sexta-feira, com o duelo entre FC Porto e Mafra, agendado para as 20h45.

Jogo no Estádio do Futebol Clube de Vizela, em Vizela.

Vizela - Chaves, 2-2.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Luther Singh, 33 minutos.

1-1, Friday Etim, 35.

2-1, Raphael Guzzo, 75.

2-2, Abbas Issah, 90+3.

Equipas:

- Vizela: Luiz Felipe, Igor Julião (Tomás Silva, 74), Ivanildo Fernandes, Aidara (Bruno Wilson, 79), Matheus Pereira, Osama Rashid (Raphael Guzzo, 46), Claudemir, Alejandro Alvarado (Samu, 46), Kévin Zohi (Kiko Bondoso, 66), Nuno Moreira e Friday Etim.

(Suplentes: Buntic, Tomás Silva, Bruno Wilson, Raphael Guzzo, Alex Méndez, Samu, Kiko Bondoso, Osmajic e Alexander Schmidt).

Treinador: Álvaro Pacheco.

- Chaves: Paulo Vítor, Habib Sylla, Carlos Ponck, João Queirós, Sandro Cruz, Obiora, João Mendes (Nélson Monte, 71), João Teixeira (Guima, 83), Luther Singh (Jonny Arriba, 63), Euller (Abbas Issah, 71) e Patrick (Jô Batista, 63).

(Suplentes: Gonçalo Pinto, João Correia, Nélson Monte, Abass Issah, Guima, Benny, Juninho, Jonny Arriba e Jô Batista).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Carlos Macedo (Associação de Futebol de Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ivanildo Fernandes (28), Claudemir (42), Guima (84), Habib Sylla (90+2) e Friday Etim (90+2). Cartão vermelho direto para Carlos Ponck (64).

Assistência: 1.490 espectadores.