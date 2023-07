Casa Pia vence Torreense e segue para a fase de grupos da Taça da Liga

Redação com Lusa

Na segunda eliminatória da prova, Clayton, aos 42 minutos, e Felippe Cardoso, aos 68, foram os autores dos golos do triunfo dos forasteiros.

O Casa Pia, da I Liga, apurou-se este domingo para a fase de grupos da Taça da Liga, depois de bater o Torreense, da II Liga, por 2-0, em jogo disputado em Torres Vedras.

A primeira grande oportunidade do encontro pertenceu à equipa da casa: aos 26 minutos, Pipe Gomez recuperou a bola no meio-campo adversário, correu alguns metros e, com um passe subtil, deixou Patrick Fernandes diante de Ricardo Batista.

O avançado conseguiu picar a bola sobre o guarda-redes, mas Tchamba, em cima da linha de golo, evitou o primeiro tento da tarde.

E foram até os casapianos a inaugurar o marcador. Aos 42 minutos, Larrazabal foi à linha e cruzou rasteiro para a entrada da grande área, onde o avançado Clayton, oportuno, desferiu um remate sem hipóteses para Ricardo Fernandes.

Na etapa complementar, a formação comandada por Filipe Martins foi controlando o encontro e chegou com naturalidade ao segundo golo.

Aos 68 minutos, e na primeira vez que esteve em ação, Felippe Cardoso - que tinha entrado instantes antes para o lugar de Clayton - aproveitou uma série de ressaltos dentro da área e, já depois de dominar a bola, atirou certeiro.

A formação liderada por Rui Ferreira ainda tentou reentrar na discussão do resultado, mas sem conseguir assustar o Casa Pia, que se qualifica assim para a próxima fase da competição.