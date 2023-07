Casa Pia vence estreante Lank Vilaverdense e avança na Taça da Liga

Redação com Lusa

O Casa Pia qualificou-se este domingo para a segunda fase da Taça da Liga ao vencer o Lank Vilaverdense, estreante nas competições profissionais, por 2-0, em jogo disputado no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira.

Clayton adiantou a formação da I Liga, aos 13 minutos, de cabeça, e Diogo Pinto fez o segundo, fixando o resultado final, aos 35, na cobrança de uma grande penalidade, confirmando a evidente superioridade dos gansos, mais experientes e com melhores executantes.

O Lank, que este ano vai competir na II Liga, acusou as dores de crescimento, mas por duas vezes no primeiro tempo ficou perto de reentrar na discussão do resultado, em lances que tiveram intervenção de André Soares, o mais criativo da formação de Vila Verde, acompanhado de perto por Yannick Semedo.

No segundo tempo, o Casa Pia foi menos intenso e pressionante, possibilitando que o Lank tivesse mais bola e conseguisse uma ou outra aproximação à baliza de Ricardo Batista, ainda assim com menos trabalho do que no primeiro tempo.

Neste período, como se esperava, o jogo perdeu qualidade, intensidade e interesse, numa partida em que ficaram evidentes as grandes diferenças entre os dois conjuntos.

