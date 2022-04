Campanha solidária da Taça da Liga rende 16 toneladas de alimentos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Redaçãpo com Lusa

Doados ao Banco Alimentar Contra a Fome de Leiria, cidade anfitriã da prova.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou que a campanha solidária na final four da Taça da Liga rendeu 16 toneladas de alimentos, doados ao Banco Alimentar Contra a Fome de Leiria, cidade anfitriã da prova.

A iniciativa consistiu na doação de duas toneladas de alimentos por cada golo apontado nos três jogos das meias-finais e final da competição, sendo que foram apontados oito tentos nas partidas disputadas por Sporting, Benfica, Boavista e Santa Clara.

Luís Estrela, coordenador da Fundação do Futebol da Liga, afirmou, em comunicado do mesmo organismo, que o caminho deve passar por efetuar "ações simples e criativas, como a de transformar golos em toneladas de alimentos, e com isto fazer golos que não precisam de balizas".

A presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, Isabel Jonet, enalteceu a "capacidade mobilizadora" do futebol e considera que o desporto é um meio importante para a divulgação de causas.

"O futebol tem um poder e uma capacidade enorme de passar mensagens e acaba por ser o transmissor de uma mensagem que é assim divulgada a toda a sociedade. Uma mensagem de solidariedade, num momento em que muitas famílias precisam de ajuda para comer", afirmou.

Para concretizar esta iniciativa, a Liga de Portugal contou com o apoio de uma companhia de seguros, principal patrocinadora da Taça da Liga, e de uma cadeia de supermercados.

A Rede de Emergência do Banco Alimentar de Leiria/Fátima abrange mais de 15 mil pessoas, que serão agora apoiadas com as 16 toneladas de alimentos angariados.