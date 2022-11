O Braga venceu o Trofense, penúltimo da II Liga, por 3-0, na primeira jornada do Grupo D da Taça da Liga. Banza, aos 16 minutos, Al Musrati (42) e Hernâni (90+4) marcaram os golos de uma vitória tranquila do Braga, que lidera já o Grupo D, à frente de Casa Pia (um ponto), Paços de Ferreira (um) e Trofense (zero)