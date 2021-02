Bola da final da Taça da Liga à venda e com cariz solidário

Bola da final da Taça da Liga agora com um lado solidário

Parte da receita destina-se ao projeto "cuidados domiciliários pediátricos" da Fundação do Gil.

A bola com a qual foi disputada a final da Taça da Liga encontra-se à venda e tem um cariz solidário: parte do valor arrecadado destina-se ao projeto "cuidados domiciliários pediátricos" da Fundação do Gil, que apoia crianças socialmente vulneráveis, devido a doenças crónicas e/ou degenerativos.

Recorde-se que a bola que marcou a competição foi decorada com desenhos de 22 crianças da Fundação do Gil e pode ser comprada no site da Liga.

A prova, recorde-se, foi ganha pelo Sporting, depois de derrotar o Braga no decisivo jogo por 1-0.