Boavista vence Vilafranquense na Taça da Liga

Em caso de empate no Vitória-B SAD, de 1 de dezembro, os axadrezados garantem já a passagem à fase seguinte.

Um golo de Yusupha permitiu ao Boavista somar a segunda vitória na Taça da Liga, batendo no Bessa o Vilafranquense, por 1-0.

O único golo da partida foi marcado já nos minutos finais, aos 79, por intermédio de Yusupha.

Após dias jornadas do grupo F da Taça da Liga, Boavista está na liderança, com seis pontos, mais cinco do que Vitória de Guimarães - mas mais um jogo - e Vilafranquense. A B SAD perdeu o jogo que disputou.

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Boavista - Vilafranquense, 1-0.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

1-0, Yusupha, 79 minutos.

- Boavista: Rafael Bracali, Pedro Malheiro, Reggie Cannon, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Salvador Agra (Yusupha, 77), Sebastián Pérez (Joel Silva, 90+4), Ibrahima Camará (Gaius Makouta, 86), Ricardo Mangas, Bruno Lourenço (Luís Santos, 90+4) e Róbert Bozeník (Miguel Reisinho, 86).

(Suplentes: João Gonçalves, Robson Reis, Miguel Reisinho, Yusupha, Masaki Watai, Joel Silva, Gaius Makouta, Luís Santos e Bernardo Silva).

Treinador: Petit.

- Vilafranquense: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Gabriel Pereira, Eric Veiga, André Ceitil, Idrissa Dioh (João Mário, 84), Luís Silva (André Sousa, 72), Leandro Tipote (Edson Farias, 58), Bernardo Martins (Umaro Baldé, 84) e Balla Sangaré (Nené, 73).

(Suplentes: Fábio Duarte, Edson Farias, João Mário, Easah Suliman, Umaro Baldé, Nené, Ricardo Dias, André Sousa e Sílvio).

Treinador: Rui Borges.

Árbitro: Manuel Mota (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Luís Silva (24), Léo Alaba (28), Reggie Cannon (32), Leandro Tipote (36), Sebastián Pérez (37), Gabriel Pereira (55) e Ibrahima Camará (85).