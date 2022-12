Boavista e Vitória cumpriram calendário na Taça da Liga

O Boavista dominou a poule, com sete pontos

Boavista e Vitória de Guimarães empataram sem golos, repercutindo a leveza inerente ao derradeiro jogo do Grupo F da Taça da Liga, no qual os axadrezados já tinham garantido previamente o acesso aos quartos de final.

No Estádio do Bessa, no Porto, os anfitriões socorreram-se da menor rotatividade do seu onze habitual para mostrar maior dinamismo em largos períodos da partida, mas foram incapazes de abalar os vimaranenses, que viram Jota Silva ser expulso, aos 71 minutos.

O Boavista dominou a poule, com sete pontos, contra três do Vitória de Guimarães, segundo classificado, e dois dos secundários B SAD, terceiro, e Vilafranquense, quarto e último, preparando-se agora para visitar o vencedor do Grupo H nos quartos da prova.

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto.

Boavista - Vitória de Guimarães, 0-0.

Ao intervalo: 0-0.

Boavista: João Gonçalves, Pedro Malheiro (Masaki Watai, 58), Reggie Cannon, Rodrigo Abascal, Bruno Onyemaechi, Ibrahima Camará (Gaius Makouta, 58), Sebastián Pérez (Joel Silva, 68), Salvador Agra (Robson Reis, 69), Bruno Lourenço, Ricardo Mangas (Yusupha, 82) e Róbert Bozeník.

(Suplentes: Rafael Bracali, Robson Reis, Miguel Reisinho, Yusupha, Masaki Watai, Joel Silva, Vincent Sasso, Gaius Makouta e Luís Santos).

Treinador: Petit.

Vitória de Guimarães: Celton Biai, Miguel Maga (Jonathan Mutombo, 84), Jorge Fernandes, Ibrahima Bamba, Afonso Freitas, Matheus Índio, Zé Carlos (Nicolas Janvier, 66), Gonçalo Nogueira (Dani Silva, 75), Nélson da Luz (Mikey Johnston, 66), Jota Silva e André Silva (Alisson Safira, 74).

(Suplentes: Rafa Oliveira, Alisson Safira, Ryoya Ogawa, Antoñín Cortés, Jonathan Mutombo, Dani Silva, Mamadou Tounkara, Mikey Johnston e Nicolas Janvier).

Treinador: Moreno Teixeira.

Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Jorge Fernandes (26), Pedro Malheiro (46), Jota Silva (70 e 71), Gaius Makouta (76), Rodrigo Abascal (80), Robson Reis (83) e Alisson Safira (87). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Jota Silva (71).