Aos 52 minutos do Boavista-Braga, Ricardo Horta bate o penálti que Bracali defende com as pernas, mas logo depois o árbitro assinala nova grande penalidade, motivando enormes protestos dos axadrezados. As imagens televisivas revelam que Manuel Oliveira não mandou repetir o lance capital, assinalando nova falta na área. Iuri, chamado a bater, não falha.