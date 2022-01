Nathan falhou no golo do Benfica, marcado por Everton

Redação com Lusa

Após o 1-1 no tempo regulamentar no jogo com o Boavista.

O Benfica apurou-se para a final da Taça da Liga de futebol, ao derrotar o Boavista no desempate por grandes penalidades 3-2, depois de um empate 1-1 no tempo regulamentar, em jogo disputado em Leiria.

Os encarnados adiantaram-se no marcador aos 16 minutos, através de Everton, mas o Boavista reagiu e igualou no arranque da segunda parte por intermédio de Gustavo Sauer, aos 53 minutos, na conversão de uma grande penalidade.

No desempate por grandes penalidades, o Benfica acabou por vencer por 3-2, com remates certeiros de Grimaldo, Meite e Weigl, tendo Pizzi e Vertonghen falhado, enquanto os axadrezados apenas concretizaram dois, através de Rodrigo Abascal e Hamache, enquanto Sebastien Perez, Musa e De Santis falharam os seus remates.

O Benfica fica agora a aguardar pelo desfecho da segunda meia-final, a disputar na quarta-feira entre o Sporting e o Santa Clara, para saber o seu adversário na final de de sábado, igualmente no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.

Veja o resumo do jogo: