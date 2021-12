Águias cumpriram a missão e venceram o Covilhã por três golos de diferença, afastando o V. Guimarães da liderança do Grupo A. Benfica defrontar nas meias-finais o vencedor do Grupo C: Boavista ou Braga.

O Benfica garantiu o apuramento para as meias-finais da Taça da Liga de futebol, depois de vencer o Covilhã, por 3-0, em jogo da última jornada do Grupo A.

No Estádio da Luz e sem o técnico Jorge Jesus no banco devido a castigo, o Benfica marcou o primeiro aos 28 minutos, pelo suíço Seferovic, ampliando a vantagem na segunda parte pelo uruguaio Darwin Núñez, aos 68, de penálti, e aos 73, numa altura em que o adversário já jogava reduzido a 10 jogadores por expulsão do camaronês Tembeng, aos 39.

Com este resultado, o Benfica termina em primeiro no grupo, com os mesmos quatro pontos do Vitória de Guimarães, mas em vantagem na diferença de golos, enquanto o Covilhã não somou qualquer ponto. As águias vão medir forças com o vencedor do Grupo C: Braga ou Boavista, que se defrontam quinta-feira.

Veja o resumo do jogo: