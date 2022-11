Benfica inicia Taça da Liga com vitória sobre o Estrela

Benfica venceu o Estrela da Amadora, por 3-2, na primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga

O Benfica venceu oo Estrela da Amadora, por 3-2, em Leiria, no seu primeiro jogo na Taça da Liga, igualando o Moreirense na liderança do Grupo C.

O croata Petar Musa, aos 13 minutos, Chiquinho, aos 29, na conversão de uma grande penalidade, e o alemão Julian Draxler, aos 90, marcaram os golos do emblema das águias, que lidera a I Liga e chegou ao topo do agrupamento, com os mesmos três pontos do Moreirense, vencedor do embate com o Penafiel, por 2-1.

O Estrela da Amadora, terceiro colocado da II Liga, ainda empatou, por João Silva, aos 22, e reduziu, pelo brasileiro Gustavo Henrique, aos 90+5, sem impedir a oitava vitória consecutiva do Benfica em todas as competições e o 26.º encontro seguido sem perder.